大馬歌手黃明志今晚開虛擬演唱會，合體高雄市長韓國瑜。（翻攝黃明志youtube／柯宗緯高雄傳真）

大馬歌手黃明志今晚開虛擬演唱會，合體高雄市長韓國瑜。（翻攝黃明志youtube／柯宗緯高雄傳真）

大馬歌手黃明志今晚開虛擬演唱會，合體高雄市長韓國瑜。（翻攝黃明志youtube／柯宗緯高雄傳真）

大馬鬼才黃明志推出2020高雄觀光主題曲《出去走走》，近日風光拿下美國第41屆泰利獎最佳網路MV的金獎，未料遭網友出征質疑他是韓粉，黃怒嗆「林北等你」。黃明志今（2）日晚間8時與高市府二度合作，舉辦全台首次「虛擬演唱會」，一連帶來3首歌曲，尾聲與高雄市長韓國瑜合體，最高衝到近1.9萬人觀看，總觀看次數則破5萬人。

虛擬演唱會開唱前，高雄美景盡收眼底，包括旗津、亞洲新灣區

愛河愛之鯨、旗山老街、崗山之眼、前鎮之星、斜張橋、高雄港、流行音樂中心，一開場就帶來，招牌歌曲《漂向北方》，一人分飾兩角。

黃明志向全世界的觀眾朋友大家好，他說，非常感謝高市府舉辦的虛擬演唱會，其實自己人在馬來西亞，透過虛擬、高科技在高雄流行音樂中心表演，「高科技非常厲害，要什麼東西出現就出現」。還將「虛擬美女」也加入，噱頭十足。

黃明志說，這次疫情影響關係，「我們都需要神明的保佑」，希望天下太平，世界回到原本的樣子，他也帶來民俗風舞曲《oh my god》。

黃明志說，這是跟高市府第二次合作，相信大家有看過「出去走走」mv，這是為高雄觀光宣傳創作的主題曲，他爆料自己跟高雄蠻有緣份，很多年前還沒出生時候，「在我媽媽肚子時候來到高雄」，那時候爸爸帶著媽媽，飛來高雄度蜜月，當年到龍虎塔，還搞笑說「媽媽跟我說最難忘這裡的廁所跟水溝，那時候懷孕會吐，跟廁所、水溝比較熟」，最後帶來《出去走走》。

黃明志一連演唱3首歌後，韓國瑜驚喜現身，兩人幽默互動。黃延續《出去走走》MV的梗，笑說，「郭子乾你幹嘛來這裡？」韓直說，「不對！不對！我不是郭子乾，我是韓國瑜」。

韓國瑜說，今天特別要謝謝，把高雄非常多美食、美景介紹這麼多好朋友，幾百萬的點閱率，歡迎疫情結束後，所有好朋友來高雄吃好吃東西、每一個風景，接觸熱情市民朋友，但要勤洗手、戴口罩，讓病毒遠離我們。

黃明志說，「市長，這次我們可以合照嗎？因為上次拍不成 」韓說，「OK！我的榮幸！照一張相！」，黃也透露「市長這次6月我還會去高雄？」韓說「為何6月？」黃說「因為端午節阿」， 韓直說「對！高雄有很多好吃粽子，來高雄！我可以帶你去吃喔！」

這場虛擬演唱會只有短短22分鐘，最高收看近1.9萬人觀賞，截至晚間8時45分總觀看次數5萬2568次。網友評價正反兩極，有網友說「政治滾開，高雄加油」、「感謝黃明志行銷高雄」、「韓國瑜市長最棒，高雄有你真好」，但也有人不領情，直嗆「6／6非韓不投」、「黃眀志提早慶祝666成功罷免！高票當選，眾望所歸」。

(中時 )