南韓要求日本政府早日撤除對南韓的出口管制，並希望在5月底給出答案。日本經濟產業大臣梶山弘志2日在記者會上表示，將持續與南韓對話，目前還無法預判今後的動向。

南韓要求日本在5月31日之前撤除對南韓的出口管制，但日本認為，那只是韓方單方面的想法。韓媒指出，日本似乎不可能有所回應，兩國可能重啟在WTO的解決紛爭手續。

南韓主張，日本所擔憂的，有關可能轉用在軍事用途的3種半導體材料的管理，已透過修法和擴充管理人員解決了，故要求日方在5月底以前能提出徹底解決方案。

梶山在記者會上表示，日本將會綜合評估，但確認韓方的改善程度還需要一定的時間。現在還不適合對今後的動向有預判等發言，將持續與韓方對話。

去年7月南韓最高法院判日本企業在戰時徵用韓國勞工應賠償，引起日本政府的反彈，日本政府主張戰時賠償問題早已解決，徵用工問題使日韓關係惡化。日本政府隨後對南韓3種半導體材料進行出口管制，去年8月日本又將南韓從出口手續優惠對象國名單（白色名單）中排除，南韓隨後也採取同樣的報復措施。

(中時電子報)