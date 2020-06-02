第一銀行為實現「在地深耕，最佳服務」的承諾，於2017年6月啟動中壢分行舊行舍大樓興建工程，以自有土地參與並推動都市更新計畫，將該大樓打造為中壢站前商圈之指標性地標，並榮獲內政部頒發之「黃金級綠建築標章」，寫下商圈再生的重要里程碑。如今新廈落成遷回使用，地址位於桃園市中壢區中正路146號1、2樓，將提供當地鄉親在寬敞、明亮及舒適的綠色友善環境中，享受專業、多元的金融服務。

6月2日喬遷開幕由第一銀行董事長廖燦昌率高階主管前往剪綵祝賀，廖燦昌在致詞時感謝當地客戶長期的支持，並期許即將於8月邁入開業一世紀的中壢分行，持續深耕既有客戶，傾聽客戶需求，開發多元新客源，再締造下個百年佳績。

2020年面臨肆虐全球的新冠病毒疫情，第一銀行力挺中小及小微企業，並服務廣大的勞工朋友，配合政府抗疫紓困釋出多項因應方案，不僅在各營業據點提供專人服務，更於官網架設紓困專區，提供24小時無間斷服務，使客戶免出門就能提出申請並瞭解各項紓困措施，得到最即時的協助，攜手度過疫情難關。

深耕臺灣逾120年的第一銀行，秉持「跨躍新局．永續第一」的精神，在創新金融商品服務，拓展業務版圖之餘，對於支持環境永續發展更是責無旁貸，未來將持續推動建設「綠建築」，貫徹「綠色金融第一品牌」之經營理念，積極實體分行改造升級，同時為提升客戶臨櫃體驗，建置數位體驗及雙語服務環境，以提供更貼近客戶需求的全方位暖心金融服務，並落實普惠金融的企業社會責任。

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