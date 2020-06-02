中美緊張關係升溫，也讓在美上市的中概股加速出逃。繼大陸大型電商京東和網易先後宣布即將回港二次上市後，另家大陸團購電商拼多多也宣布跟進，帶動拼多多美股盤前股價飆漲逾3％。

新浪財經報導，根據知情人士透露，拼多多已確定將赴港二次上市，並選定中金為其保薦人之一。該人士還稱，拼多多上市團隊原計劃6月中旬提交上市計畫，但是不排除提速。具體的交表時間暫未獲悉。

受此消息影響，截至2日晚間8點30分，拼多多盤前股價彈升3.22％，來到67.88美元。上日收盤價為65.76美元。

報導稱，拼多多能夠「提速」回港，是因為港交所上市委員會全力推進中概股回港二次上市，為所有的中概股在港上市提速「開綠燈」。

一旦拼多多成功回港，也將成為至今「最年輕」回港二次上市的中概股。2018年7月27日，成立僅34個月的拼多多赴美上市，其當時的承銷團為高盛和中金。

拼多多於5月22日公布的2020年第一季財報顯示，其營收達人民幣（下同）65.41億元，較上年同期增長44％。淨虧損31.7億元，相較於去年同期淨虧損13.79億元有所擴大。

(工商 )