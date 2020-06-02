悠遊付重視年輕人培養無現金支付的觀念，已開放未成年人線上申請，只要備有雙法定代理人同意，即可在線上申請註冊悠遊付，對於沒有信用卡的高中、大學生而言，可率先體驗電子支付所帶來的無現金支付便利性。悠遊付的會員數也正式突破25.5萬人，並持續穩定增加中。

悠遊付首創電子支付以「感應」方式通過交通閘門的「嗶乘車」，已同時滿足單程及1,280月票通勤族需求，推出至今使用趟數已達到16.6萬趟，並帶動悠遊卡公司整體在台北捷運的市占率，於4月突破9成。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，團隊近兩年積極推出新業務，突破卡片支付推出Samsung Pay悠遊卡、悠遊付(電子支付)，並努力今年底前推出琉球跨境支付，2年來公司淨新增員工雖僅約20人，但涵蓋行動技術、數位支付、零售生態等多元關鍵人才，與既有團隊攜手不斷擴大支付應用生態。

悠遊卡核心的電子票證業務仍是市場最關鍵的無現金支付平台，5年來在發卡、支付點、交易金額等關鍵指標上都有亮眼的成長．截至去年底，悠遊卡流通卡數達8,113萬張，相較2014年成長99％，交易金額654億元，也較2014年成長32％。

陳亭如指出，在支付市場高度競爭、開拓電子支付新業務的雙重壓力下，去年團隊仍非常努力繳出1.69億元獲利的成績，創3年新高，創新之餘兼顧提升股東權益。

(工商 )