全球央行聯手救市、產油國同意減產，帶動資金近期重回高收益債券市場懷抱。規模最大的iShare iBoxx高收債ETF的5月規模大增43億美元，創歷年單月最大增長紀錄。投信法人表示，高收債信用利差已領先違約率走揚，從危機入市的角度來看，中長期進場點已經浮現。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，高收債先前受到肺炎疫情擴大、國際油價崩跌的影響，資金大幅流出，但隨著美國聯準會(Fed)祭出無上限的量化寬鬆措施，同時收購公司債後，緩解資金外逃壓力，並重回高收債市場懷抱，帶動高收債資產價格大幅反彈。

根據資料顯示，彭博巴克萊全球高收債指數自3月23日波段低點至今，累計反彈18.3％，收復7成左右的跌幅。而全球規模最大的iShare iBoxx高收債ETF，規模也連續3個月回升，累計增加近115億美元。

呂彥慧表示，雖然不少投資人仍舊擔心，未來美國能源債違約率將大幅飆高，但是從三大指標觀察，高收債市場最壞情況或許已經結束，有望在第二季落底。對於積極型投資人來說，短期回檔震盪，提供中長期危機入市的進場點。

首先，美國聯準會(Fed)這次超前部署，在危機擴大之前，即宣布「量化寬鬆」無上限，而且首度購買公司債，提供強力的政策支持。從最近美元指數自100以上高檔回落，以及股、債市反應顯示，金融環境緊縮狀況已經和緩。

二是俄羅斯與產油國達成減產協議，以及亞洲、歐美多國疫情有解，供需情況正出現改善，帶動油價自每桶20美元低點反彈，現在已回到35美元以上。

三是全球高收債利差從1,192個基本點，回落到目前的699個基本點，以長期利差與違約率關係顯示，未來違約率有機會從6％以上的預估值，回落到3.5％左右，往2.9％的長期平均違約率向下靠攏，轉機可期。

(工商 )