英國BAE系統公司與美國阿諾德防衛公司(Arnold Defense)，成功研製了(先進精確殺傷武器系統」（APKWS），這是一種以雷射導引的戰術火箭，現在已可從地面車輛裝備，比如悍馬車。這樣的武器可使陸上步兵也有不錯的陸攻打擊火力，不一定要呼叫後方的砲擊，或是天上飛機的支援轟炸。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，APKWS的原型，是歷史悠久的「火蛇70」(Hydra70)多管火箭，它的口徑2.75吋(約7公尺)，全長73.8英寸（1.87 m），重32磅（15千克），它的最大速度為2,425英尺/秒（739 m / s），有效範圍達5公里。

地勤員正在裝填AH-64武裝直升機的火蛇70火箭彈。(圖/美國陸軍)

「火蛇70」在1944年就已問世，過去經常是對地攻擊機，以及武裝直升機的裝備。由於最初的設計是提供大範圍廣面積的瞬間火力覆蓋，所以它是叢集發射，通常安裝在7管/19管火箭發射器裡，發射就是全部的火箭傾瀉而出，甚是壯觀。

HYDRA-70 2.75-inch (70mm) Family of Rockets

不過，隨著電子技術的進步，尋標器實現小型化目標，就連火蛇70這種火箭也能安裝精準尋標器，使它更像是一種飛彈，彈首具備半主動雷射尋標器，可追蹤雷射標定的目標攻擊。

APKWS 已經成為F/A-18大黃蜂戰機，以及AH-64阿帕契戰鬥直升機的武裝。

目前美國步兵在作戰遭到阻礙時，都是呼叫空襲以消滅敵對目標，但是，事事無常，有時空中部隊無法提供及時的支援，這時如果地面部隊自己就有不錯的轟炸武器就很重要了。這就是陸用型的APKWS。

目前的開發工作，是APKWS與「佛萊徹」(FLETCHER)搭配，「佛萊徹」是地面車輛專用的雷射導引火箭發射器，能安裝在由戰術輕型車JLTV、悍馬車、史崔克輪行裝甲車等等。

BAE表示，美國陸軍尤馬試驗場與美國海軍，已經完成初步的武器概念測試，證明APKWS火箭，具有為地面部隊提供精確打擊的能力。

(中時電子報)