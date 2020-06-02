行政院長蘇貞昌今日召開記者會，公布政府將推行的振興計畫「三倍券」─發行「1000換3000」的有價證券，並指三倍券有「3好1溫暖」優點，分別是「好領」：在超商、郵局、信用卡、電子支付、電子票證都可領，且結合口罩實名制經驗，讓領取更方便；「好用」：除購買禮券、股票、菸品、繳稅等政府不鼓勵或非經濟性消費外，所有消費三倍券都可使用；「好刺激」：7月15日發行後配合暑假及各商家優惠刺激經濟活絡；「最溫暖」：體諒中低收入戶沒法臨時拿出1000元，政府將直接匯1000元到弱勢族群戶頭。

《中時電子報》特舉行網路投票，請問網友，政院公布「三倍券」內容，你是否覺得便民好用？

截至2日晚間9時許，共計1692人投票，竟然高達1646票、占總投票人數的97％都認為複雜難以使用；只有38票、3.2％的民眾認為方便好用，其餘8票沒意見。

(中時電子報)