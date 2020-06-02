5月紐約輕原油創下驚人的88%漲幅，時序來到六月，漲勢似乎還沒停歇，由於市場傳出俄羅斯與其它OPEC+產油國有意延長減產協議1個月，國際油價今(2日)持續上漲，已突破36美元，市場此時也將眼光放到40美元上，不過專家則提出了油價在4字頭前的4大阻礙。

外媒報導，在減產會議召開前，傳出俄羅斯與部分OPEC+產油國有意延長減產協議1個月，消息激勵油價表現，紐約原油期貨(WTI)目前已漲逾2%、衝破36美元關卡，投資人也將眼光放遠到4字頭，不過有專家認為油價多頭即將遇到4大阻礙。

第一、美國油商放緩減產速度，從上周五數據顯示，美國石油鑽井總數僅減少了15座，相較過去兩個半月每周減少的60座，可以說是大幅下降。顯見隨著油價上漲，油商開採意願增加，在減產上則是有所保留。

第二、燃油庫存大幅增加，根據EIA公布，5/22止的一周，原油庫存約增800萬桶，創4月來最大；此外，汽油庫存也僅減少72萬桶；而在柴油與航空燃油方面，庫存也呈現上升，可見在經濟解封後，交通工具的用油需求仍舊疲弱。

第三、投資者場外觀望，部分分析師認為，市場距離完全復甦還需要一段時間；其中，ICAP原油期貨經紀人表示，現在很多人明顯在場外觀望，他們在等待更低的價位，然後才會進場，這也是近期油價呈現盤整的原因之一。

第四、油商破產不代表減產，分析師提到，部分油商受到疫情衝擊而破產，不過這不代表它們不能生產，美國破產法規定，允許公司在重組時繼續經營。因此，美國石油產量不見得會因為有油商破產而減少，甚至可能穩定提高。

(中時電子報)