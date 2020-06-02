網友翻出蘇貞昌上任後的各種宣傳圖，怒嗆不敢負責，為何圖片上都是蘇貞昌相片 (圖／翻攝自PTT)

新冠肺炎嚴重衝擊各大行業生計，為了刺激消費，行政院長蘇貞昌今天(2日)正式宣布推出「振興三倍券」挽救商機，但記者會上一句「有任何破綻唯唐鳳是問」慘遭砲轟，被視為甩鍋下屬，蘇貞昌一張舊圖也被網友挖出狂酸。

蘇貞昌「唯唐鳳是問」一出口，立刻引發各界砲轟，草協聯盟發起人李正皓怒嗆蘇貞昌不要臉，「乾脆行政院長給唐鳳當」，許多網友也紛紛砲轟，並挖出蘇貞昌過往因紓困遭砲轟時，拉著衛福部長陳時中出來道歉，痛罵「紓困找陳時中扛，振興找唐鳳算帳，都沒自己的事」。

更有人挖出蘇貞昌上任後，各種宣傳政策、政績的製圖，全部合再一起，密密麻麻一共56張，彷彿超商DM，痛罵「騙神仔只會當製圖大師，作了一堆圖行銷自己」、「那為何圖片上都是你的照片」、「功勞我的，責任你擔」、「還史上最強院長，笑死」、「史上最多圖文的行政院長」、「有圖我上鏡 有事你承擔」、「超前切割，厲害了」、「1450又不敢說話了，只能繼續等柯文哲失言」。

事實上這張圖片在日前才被「宅神」朱學恒拿出來揶揄過，說「這張圖好震撼，到底是誰幫他收集的」，大酸蘇貞昌是不是對自己的臉跟頭有某種迷戀所以要不停地作圖作圖作圖。

(中時電子報)