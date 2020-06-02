中美貿易戰升溫比預期提前2個月，5月15日美國宣布新一波華為禁運令，禁運規格是否提高，以及大陸是否報復都需觀察，這將是5～9月股市最大變數。

不過，在美國聯準會(Fed)提前降息、擴大購債、全球央行及政府寬鬆政策不變等利多下，有利低檔支撐買盤，預期5～9月台股指數將在10,000～11,200點間震盪，但即使第三季台股可能面臨修正壓力，因台股高股息殖利率優勢，仍對外資有吸引力，外資後市回補台股機會大，有助推升台股表現。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，疫情與油價造成的衝擊，台股企業第一季獲利較去年同期衰退2成，應是營運谷底，下半年可望復甦，但急單效應後可能的庫存調整，加上中美貿易戰再度升溫，預估第三季以前台股類股輪動與高檔震盪機率高。

預期後市隨著全球陸續解封、消費動能逐步回升，企業獲利可望邁向成長，對第四季至明年第一季台股展望仍正向，因此第三季台股若拉回將是長線的買點。其中，科技股成長動能仍是相對好，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等。

(工商 )