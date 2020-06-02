5月美國確診病例與死亡病例達到高峰，所有州都持續封鎖，多數人放無薪假，導致市場波動仍大，經濟數據出現大幅惡化，不過，REITs在低利率環境下仍將持續受惠，許多產業被嚴重低估，後續當經濟重新啟動後將出現強勁反彈，加上2020年企業獲利仍維持成長，部分產業成長力道仍佳，震盪過後股市將往正向發展。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，REITs公司會將約90％的淨收益以股利形式分配給股東，因此REITs具備高股息特性，可為投資人提供穩定現金流，是長線投資人的理財首選。

就長線產業趨勢分析，美國千禧世代已進入成年年齡，成家要住房、數位生活需要物流倉儲與資料中心，隨著消費型態改變，從成長性來看，住宅、工業、特殊型都具備相當多的投資機會。

由於美國REITs具有高股利率、低波動、長線成長性看好等優勢，下檔具防禦力，是目前市場大幅震盪下的資金避風港。

(工商 )