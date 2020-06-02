中信兄弟洋投德保拉前5場先發吞下5連敗，今（2)日德保拉對決樂天桃猿隊投5局被打5安打、送出7次奪三振，打完前5局中信兄弟5比1領先樂天桃猿。

中信兄弟在1局下攻佔滿壘後，詹子賢獲猿投翁瑋均的四壞球保送，中信兄弟擠回1分；2局下，中信兄弟第二棒指定打擊周思齊連續2打席揮出二壘打，中信兄弟再添1分，蘇緯達接著打出高飛犧牲打，帶有1打點，中信兄弟3比0領先猿隊。

3局上，桃猿隊第2棒林立轟出陽春炮、這是他本季第7轟，桃猿隊追回1分，以1比3落後中信兄弟；猿隊林智平前5局打出2安打、打擊率5成，林立打出1安打、打擊率3成83，而中信兄弟王威晨3打數無安打，打擊率降至3成88，他與林立的打擊率正在接近中。

5局下，猿投翁瑋均四壞球保送中信兄弟詹子賢後，再被許基宏揮出二壘打，詹子賢跑回本壘，猿投翁瑋均退場、投了4.2局被打7安打失5分，改由江國謙接手投球再丟1分。中信兄弟洋投德保拉先發5局被打5安打送出7K、失1分，

(中時 )