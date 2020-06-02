近日枋寮鄉內寮溪旁出現滿地「爛芒果」，而因目前芒果賣價低迷，不少民眾質疑是「穀賤傷農」所致，但枋寮農會研判應是次級品處理不當，不過也凸顯芒果價低導致加工不及的問題。（謝佳潾攝）

近日枋寮鄉內寮溪旁出現滿地「爛芒果」，而因目前芒果賣價低迷，不少民眾質疑是「穀賤傷農」所致，但枋寮農會研判應是次級品處理不當，不過也凸顯芒果價低導致加工不及的問題。（謝佳潾攝）

近日枋寮鄉內寮溪旁出現滿地「爛芒果」，引人聯想是「穀賤傷農」所致，因今年芒果受疫情影響，拍賣價創下近10年新低，平均1箱6公斤200塊，對比往年價格幾乎腰斬，但枋寮農會研判應是次級品處理不當，不過也凸顯芒果價低導致加工不及的問題。

枋寮農會總幹事鄭晏昕指出，今年芒果價格確實很低，除因疫情影響市場消費力外，產量也多，在供過於求的狀況下，賣價很不好看，不過還不到「丟鮮果」的地步，近日都還有1萬多件約9萬公斤的芒果往台北拍賣市場送，所以研判溪旁的爛芒果，應是農友或盤商處理次級品不當所致。

不過她也坦言，從滿地爛芒果可看出「今年芒果的運銷全遭打亂」。她說，往年芒果量產時，因內外銷需求正常，所以都是次級品加工製成芒果乾，但今年因銷售受阻、價格又太低，導致部分農友選擇直接將好果加工成芒果乾，進而擠壓到次級品的加工空間，造成「次級品暴增」。

她說，目前農友不僅租不到冷凍庫冰芒果，連要請人烘芒果乾都很難，因為「大家一窩蜂要」業者根本吃不消，所以暴增的次級品才會被隨意丟棄，不過她仍要呼籲民眾，任何水果及農業廢棄物都不能亂丟。

「看到滿地爛芒果很無奈。」潘姓果農稱，芒果外銷受阻，量轉內銷又吃不消，加上前些日子暴雨導致芒果長水斑又有炭疽病，今年的賣價真的是谷底中的谷底。

(中時 )