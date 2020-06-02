台南安平區冷凍工廠林立，今天晚間突然傳出疑有氨氣外洩，許多民眾打119報案感到身體不舒服，消防局已派車前往查看不明氣體來源，同時呼籲當地居民關閉門窗，暫時不要外出。

台南市消防局說，由於冷凍工廠是以氨氣製造冰塊供應船隻和冷凍食品加工廠使用，所以民眾報案只的疑似氨氣外洩，可能是來自這些工廠，目前消防局已派多輛化學車趕往找尋異味的來源。

(中時電子報)