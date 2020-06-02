快訊》台南安平疑氨氣外洩 呼籲當地居民不要外出 21:072020/06/02 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南安平疑氨氣外洩，呼籲當地居民不要外出。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南安平區冷凍工廠林立，今天晚間突然傳出疑有氨氣外洩，許多民眾打119報案感到身體不舒服，消防局已派車前往查看不明氣體來源，同時呼籲當地居民關閉門窗，暫時不要外出。 台南市消防局說，由於冷凍工廠是以氨氣製造冰塊供應船隻和冷凍食品加工廠使用，所以民眾報案只的疑似氨氣外洩，可能是來自這些工廠，目前消防局已派多輛化學車趕往找尋異味的來源。 (中時電子報) #氨氣外洩 #呼籲 #當地居民 #不要外出 #冷凍工廠 也許您會感興趣 社會熱門新聞 治癒肺炎回家 美教師收帳單嚇哭 - 社會 國三彰化快官 賓士男自撞護欄拋飛亡 - 社會 軍服駕駛一路睡 網友批：國道移動神主牌 - 社會 政大步道有人裸泳！22秒影片木柵人一面倒罵「他」 - 社會 21歲超正臉蛋外傭頻嬌喊：「哥哥！」 台男慌問：正常嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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