全聯今天宣布加入口罩販售行列，3日上午9時將開賣口罩加酒精防疫優惠組，組合價為199元，口罩平均一片新台幣4元。

口罩銷售解禁，超商、藥妝、量販業者都加入戰局。全聯今天表示，3日上午9時將開賣防疫雙寶優惠組，口罩每盒30片裝，售價120元，平均一片4元，酒精清潔液為500ml，售價79元，組合價為199元，每人限購一組，口罩不單獨販售。

全聯指出，防疫雙寶優惠組每日門市皆有現貨供應，但各家貨量將會陸續到店，以每家門市現場販售數量為準，如有不足可採預購制，開立後60日內可交貨，全台限量共12萬組，外島門市（澎湖、金門）現貨將於5日開賣，會依照當日海象及船班抵達時間為主。

全聯指出，口罩由台灣GMP廠專業製作，符合國家標準，並提供安心履歷QR code，讓民眾可雲端追蹤溯源，除了防疫優惠組，3日也將同步販售其他醫用口罩，商品以各家門市現場販售貨量為準，總計第一波口罩供貨量約420萬片。

愛買昨天起在新竹以北10間門市開賣台灣製醫用成人口罩，每盒50片裝，售價299元，每片平均為5.98元，開賣首日2.5萬片在25分鐘內全數售罄；家樂福則販售5片或7片裝的醫療級口罩，平均一片單價為9.85元至15.8元。

美式賣場好市多在官網販售每盒60片裝的口罩，每盒售價265元，平均一片約4.41元，不過僅為一般口罩，非醫療級。

(中時電子報)