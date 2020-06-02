今天（2日）行政院長蘇貞昌召開記者會時宣布，「振興三倍券」將在7月15日推出，民眾可用1千元，做3千元等值的消費。不過許多民眾紛紛質疑，三倍券使用上很麻煩，根本是脫褲子放屁！不過網友指出關鍵差異，這是「振興券」不是「紓困券」。

振興三倍券政策今日一公布，就馬上引起廣大迴響，許多人都很好奇，花1千元買3千元的消費券，其實只賺2千元，既然換算下來回饋給民眾的實質金額是2千元，幹嘛還要多花一千買消費券，實在是脫褲子放屁。

不過論壇《Dcard》上就又網友出來解釋說，因為經濟市場活動還是要消費者自己掏錢出來消費，而不是政府全買單，「如果政府直接發錢，人民沒有掏錢出來就等於沒有帶動市場經濟」。並舉例表示：若政府發2000元，民眾不需花一毛錢，全靠政府支出的錢，沒有帶動民間消費；但三倍券是「政府出2000，民間出1000」，政府不但有補助消費支出外也帶動民間那額外1000元的消費。

PO文者指出，之前馬英九時期的消費券不給人找零也是如此。「就是希望你能花超過3600元，因為超出的部分才是真正帶動的民間消費。」至於為什麼不直接發現金？原PO表示，發現金是紓困，幫助真的有困難的人，而現在的三倍券是「振興」，目的並不希望民眾把錢存起來。

有民眾擔心，購買三倍券的1千元是不是就進去政府口袋？網友整理表示…「簡單來說就是直接發兩千的話：民賺2千元，消費後商家賺2千元（都是政府的錢）；三倍卷的話：民用1千元換3千元，現賺2千，消費後商家賺到3千元（其中包含來自民眾的1千元）。

據今日記者會重點，振興券分實體和非實體兩種，民眾可透過郵局、超商等管道取得實體券，也可用行動支付使用非實體振興券，使用期限為7月15日至12月31日。

「振興三倍券」將在7月15日推出，至12月31日。（摘自蘇貞昌臉書）

(中時電子報)