疫情爆發以來，全球航空業受到嚴重衝擊，航空公司生存舉步維艱。國際航協預測，2020年全球航空客運收入損失將達到3140億元，較去年同期下降55%。全球航空業要恢復到2019年的水平，預估至少需要三年時間，航空公司面臨著前所未有的挑戰。在嚴峻的形勢下，截至目前，全球已有14家航空公司申請破產，名單如下：

1、Flybe

成立時間：1979年11月

破產時間：2020年3月5日

機隊規模：65架

Flybe航空公司是歐洲最大的支線航空公司，也是英國最大運營國內航線的航空公司，總部設在英國埃克塞特。Flybe航空公司目前擁有65架飛機，共開通了覆蓋13個國家的190條航線，其中76%的航線均為英國國內航線。

自今年2月開始，Flybe航空機票預定量較去年同期下降40%，讓本已經營情況不佳的公司雪上加霜，最終成為了疫情下第一家破產的航空公司。

2、Miami（邁阿密航空）

成立時間：1990年8月

破產時間：2020年3月24日

機隊規模：6架

邁阿密航空是一家美國包機航空公司，總部位於佛羅里達州邁阿密，主要為郵輪公司、運動隊和美國軍隊提供包機運輸服務。2019年5月，邁阿密航空公司在聖約翰河發生一起空難，公司之前已經承受了嚴重的財務負擔，在疫情的連環衝擊下，公司只能停止經營申請破產。

3、TransStates

成立時間：1982年

破產時間：2020年4月1日

機隊規模：22架

Trans States航空是一家美國支線航空公司，總部位於密蘇里州布里奇諾，目前擁有22架飛機，在美國通航城市為39個。Trans States航空作為聯航快運，為美國聯合航空公司、全美航空快遞公司和美國航空公司提供服務。疫情爆發後，聯航快運決定不再與Trans States航空合作，這也直接導致Trans States航空只能宣佈破產。

4、Campass（指南針航空）

成立時間：2007年5月

破產時間：2020年4月5日

機隊規模：42架

指南針航空是一家美國支線航空公司，總部位於明尼阿波利斯，共有42架飛機，通航城市50個，於2010年7月被達美航空收購。疫情爆發前，指南針航空已經瀕臨破產邊緣，疫情的打擊加速了這一進程。

5、Ravn（阿拉斯加航空）

成立時間：1948年

破產時間：2020年4月5日

機隊規模：72架

阿拉斯加航空是阿拉斯加最大的航空公司，旗下擁有72架飛機，每年運送74萬多名旅客。阿拉斯加航空目前有1300多名員工，申請破產後，已解雇全部員工。

6、Braathens（布拉森航空）

成立時間：1946年

破產時間：2020年4月6日

機隊規模：14架

布拉森航空是一家挪威擁有的瑞典航空公司，該公司在瑞典的幾個國內目的地之間提供ACMI服務(編按，指飛機租賃服務)，並提供臨時包機服務，機隊包括14架ATR 72-500和ATR 72-600飛機。在疫情衝擊下，布拉森航空向瑞典法院提出了破產重組申請。

7、Germanwings（德國之翼航空）

成立時間：1997年

破產時間：2020年4月7日

機隊規模：33架

德國之翼航空是一家德國的廉價航空公司，是漢莎航空全資子公司，目前擁有33架飛機。德國之翼航空總部位於科隆，主要樞紐機場為科隆/波恩機場、斯漢諾威機場，通航城市75個。

8、SouthAfrican（南非航空）

成立時間：1934年2月

破產時間：2020年4月16日

機隊規模：51架

南非航空是南非最大的航空公司，也是世界上成立最早的航空公司之一，以開普敦和約翰內斯堡機場為樞紐，目前擁有51架飛機。

南非航空自2012年以來，一直處於虧損狀態，迄今累計虧損達172.56億蘭特（約合人民幣86.28億元）。雖然南非政府一直努力挽救這家大型國有企業，但疫情的爆發還是讓它倒下了。

9、VirginAustralia（維珍澳洲航空）

成立時間：2000年8月

破產時間：2020年4月21日

機隊規模：98架

維珍澳洲航空是澳洲第二大航空公司，總部位於布裡斯班，由維珍藍航空、太平洋藍航空及V澳洲航空合併而成，於2011年取名維珍澳洲航空。

4月21日，維珍澳洲航空宣佈，由於疫情造成的航空旅行需求暴跌和自身的高負債，公司將進入自願托管程序，以進行資本重組並改善財務狀況。目前公司售賣計劃已進入第二輪買家競標階段。

10、German Airways（德國航空）

成立時間：1980年

破產時間：2020年4月22日

機隊規模：20架

德國航空是一家德國的包機航空公司，運營基地位於科隆/波恩機場，在航空業務方面擁有多年的專業知識和經驗。

11、Air Mauritius（模里西斯航空）

成立時間：1972年8月

破產時間：2020年4月23日

機隊規模：15架

模里西斯的國家航空公司，運營基地為模里西斯路易港。經過三十年的努力，模里西斯航空從最早只有一架6座客機的航空公司，至今已發展成為世界知名的國際航空公司。

12、Avianca（哥倫比亞航空）

成立時間：1919年12月

破產時間：2020年5月10日

機隊規模：150架

哥倫比亞航空是哥倫比亞的國家航空公司，是至今為止歷史第二悠久且仍在營運的航空公司，僅次於荷蘭皇家航空。哥倫比亞航空公司總部設在哥倫比亞首都波哥大，運行基地在埃爾多拉多國際機場，是拉美地區第二大航空公司。5月10日，哥倫比亞航空向法院提交破產計劃，但同時保留重組權利。

13、Latam（智利南美航空）

成立時間：1919年12月

破產時間：2020年5月10日

機隊規模：315架

智利南美航空集團，是由智利航空和巴西天馬航空合併成立，是拉丁美洲最大的航空公司。主要提供往來於拉丁美洲、美國、加勒比海地區、歐洲以及大洋洲的航線，每日運營約1400個航班。

14、ThaiAirways（泰國航空）

成立時間：1988年4月

破產時間：2020年5月27日

機隊規模：82架

泰國航空是泰國的國家航空公司，總部位於泰國曼谷，是星空聯盟創始成員之一。近年來，泰國航空經營業績持續虧損，而疫情更令其財務狀況雪上加霜。

目前，泰國航空的未償債務總計2448億泰銖（約合2307億台幣），其中國內負債約占30%。鑒於泰航債務沉重，泰國政府希望通過破產保護，對該公司進行債務重組和內部改革。

在疫情的持續影響下，還會有更多航空公司難以生存，下一家倒下的航空公司，又會是誰呢？但值得注意的是，這些航空公司很多是聲請破產保護，也就是若是在財務、法律上重整成功，可能又能再度翱翔天際。

(中時電子報)