中國人民銀行副行長潘功勝2日表示，面對經濟下行壓力比較大的情況下，銀行的信貸資產品質勢必會受到影響。他並提出警告，為防止今年、明年甚至後年信貸資產品質下降，要預先做好準備。

新浪財經報導，人行2日舉行「解讀金融支援穩企業保就業政策」記者會，潘功勝在會上表達上述看法。

潘功勝表示，大陸的金融體系、銀行體系對風險的抵禦能力還是比較強的，第一季末銀行體系的備抵呆帳覆蓋率是183％，對銀行自身說，仍有較強的能力來消化資產品質可能出現的惡化。

他稱，人行、銀保監會在要求商業銀行加大對企業讓利的同時，用現有的財務資源加大備抵呆帳的資本，加大不良資產的核銷和處置能力。他並稱，人行也將要求在2020年第2～3季商業銀行需要加大撥備提取。強調為防止今年、明年甚至後年信貸資產品質下降，「我們要做好準備」。

另外，針對人行1日最新公布的加大中小微企業金融服務政策，潘功勝在會上強調，這和現有的貨幣政策工具、降息降準政策工具並不矛盾。無論從性質上和規模上都談不上量化寬鬆（QE）。他稱，中國和國際上其他一些發達經濟體比較，中國的貨幣政策工具的空間還是有的，仍然處於常態化的貨幣信貸政策的範疇裡面。

(工商 )