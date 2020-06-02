根據國外研究發現，近9成心肌梗塞病人在發病前都曾經歷生氣的情緒，中正大學電機工程系教授余松年開發出具生物回饋訓練功能的「即時情緒辨識系統」，能應用於心血管疾病患者的居家日常照護，準確度超過八成，目前正和高醫大合作，能隨時在手機APP上觀察心率和情緒狀態，平時更可透過系統提供的放鬆與呼吸訓練來緩和負面情緒，避免一時的情緒暴衝造成更大的遺憾。

余松年教授表示，人們時常沒有自我察覺正在煩躁、生氣，使得血壓不斷攀升，更提高危險性，余說，手指穿戴心率感測器後，打開中正團隊自行開發的「即時情緒辨識系統」APP，當感測器的光線從指腹進入，就會偵測每一次心臟收縮的血量變化，再透過藍芽把訊號傳輸到系統。

余松年表示，透過系統利用人工智慧演算法分析病人的脈搏波形及心跳節律變化，只要30秒就能判斷正、負向情緒，並在手機上顯示結果，準確度超過八成，除了可輔助醫師瞭解心血管病患的情緒狀況，也能便利病患居家自我監測，並依照系統指示做情緒訓練。

中正大學指出，余松年主要研究生醫訊號分析，應用於包括臨床輔助診斷、居家監測等用途，去年與高醫大、交大針對心血管疾病病患共同執行科技部研究計畫，透過高醫大提供病人生理訊號和情緒、臨床經驗等，讓這套系統判別情緒更具可信度，未來也會持續優化系統功能及手機APP介面設計。

(中時 )