行政院長蘇貞昌2日宣布「振興三倍券」使用方法，讓民眾可以「一千變三千」，不過國民黨卻認為，應普發6千元現金，還可以省20億，「焦糖哥哥」陳嘉行也點出為何不直接發現金原因，「因為大家會存起來不消費。」

陳嘉行條列6點，讓大家「秒懂三倍券」，就是拿1千現金可換3千塊的券，現賺2千元，而拿到券的店家，則可以跟政府兌換，銀行就會把錢匯到戶頭，也可以綁定信用卡，但不能用在電商，若在大賣場使用則是券買券退，沒有後門可以套利。

至於為什麼不發現金？「因為大家會存起來不消費」，為何不用以前消費券方式？「因為大失敗」，為何不每人發現金六千？「因為債留子孫」。他也要大家先不要對提出質疑的人，就認為他是來找碴，「我以前也不知道3600消費券是全民舉債來的」。

他進而解釋，消費券是全台灣人民舉債發的，三倍券是大家先花1千買券，「個人就先貢獻一千塊，但店家賺到三千，這樣一比知道差很多了吧，使用邏輯不同。」

(中時電子報)