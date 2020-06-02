「人生劇本早已寫好，只是不能偷看。」這句話，是蘇貞昌從政座右銘。但為何會有此體悟？背後有何意涵？如果用快轉方式，瀏覽他47年前初當菜鳥律師，到現在的閣揆人生，會發現他每一次的失敗，與往後的成功，總會有難以解釋的神奇聯結。

2010年3月，蘇貞昌在跌破全黨眼鏡參選北市長後，邀了隨行記者在北市伊通街的1家豆腐鍋店餐敘。讓人好奇的是，當時堪稱「天王」的他若要闡述城市理念，理應找間餐廳包廂，而非價格百元上下的小火鍋店。

結果，當眾人坐定，他就迫不急待、眼睛笑到瞇成一條線指著自己的位置說，「37年前我就是坐在這裡，這是我的律師事務所，我起家的地點！」他回憶說，當年才24歲的他為了當律師，硬是跟父親借5萬開事務所，「說是辦公室，其實只有4坪大，開業當天為了熱鬧自己還買了串鞭炮，自己慶祝開業。」

結果開業後遲遲沒人上門，只好天天裝忙看《基督山恩仇記》，直到13天後終於有人上門，生意總算開張。為何要講這段往事？他說，年輕時眼前一片白茫茫，窮到連事務所申請電話都要分期付款，結果數十年後當選台北縣長，「開出的57萬1658票」，跟當初事務所電話「5716558」只多1個字，「很玄吧！」

「如果當初我回屏東老家輕鬆開業，根本不會有這組電話，更不可能有機會當縣長。」他又說，誰又想到37年後我會回來選台北市，然後坐在這裡跟你們講話？

結果，那場北市長戰役，卻讓蘇受重傷，更與蔡英文劃下難以癒合的裂痕，從此陷入「有蔡沒蘇」的人生困境。沒想到，這段冤家般的競合關係，在他受邀回鍋閣揆後，反而成為他強烈自我要求「絕不能漏氣」的動機，因而一路襄助蔡從谷底走向連任成功。

尤其，蘇在扁時代擔任閣揆時，因參加07年黨內總統初選落敗，1周後倉促請辭。當年那段歷程雖不堪回首，如今他卻踩著相同的位置站上政治高峰，也難怪他會從電話號碼來解讀人生的劇本。

如今，面對總統大位，他雖然是「不會癢了」，但性格鐵血的他在漏失2次總統夢後，是會就此打消念頭，還是「凡殺不死我的，必使我更強大」？他的人生劇本，肯定還有下一章。

(中時 )