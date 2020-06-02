隨著新冠肺炎疫情趨緩，行政院長蘇貞昌今天正式公布「振興三倍券」，宣稱「一千元換三千元」刺激消費，除了電子支付之外，可至郵局購買實體券，或是預購後超商取貨。外界擔心郵局賣三倍券恐會大排長龍被擠爆，行政院長蘇貞昌強調，可以藉這次來考驗中華郵政，還能趁機賣郵票。消息一出，網友看完馬上神回「中華郵政董事長吳宏謀：背鍋技能上線囉」。

行政院今（2）日公布「振興三倍券」上路時程，行政院長蘇貞昌更表示，這次是考驗中華郵政是否清楚全國郵局業績，以及調配動線、服務是否周到，還能趁此機會賣郵票。

如果沒有配套措施，卻要怪郵局做不好，新聞一曝光後，有網友看了馬上在PTT上嘲諷，「中華郵政董事長吳宏謀上線囉～屬性:地獄倒楣鬼、技能：背鍋、被動技：背鍋後轉職」、「過去職務戰績：高雄市副市長 高雄氣爆、交通部長：普悠瑪車禍、中華郵政董事長：全台郵局提款機當機」。

其他網友看了笑翻，「考驗中華郵政這種蠢話就蘇光頭講的出來，明知預期會有一堆人擠爆，卻不想解決之道」、「有這種使命必達的上司，郵局員工真幸福」、「又是他，鐵定出包的。不知道下一個單位是什麼？」

但也有人不認同會是背鍋，反嗆：「什麼倒楣鬼，是又要升官了好嗎，步步高升耶」、「綠色執政 升官保證」、「吳:先研究看看這次要升哪個位子！」、「又要高升了」。

(中時電子報)