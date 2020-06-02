外貿協會預期後疫情時代，製造業對智動化升級需求，會隨疫情逐漸趨緩，各國陸續解封，恢復經濟動能，帶來新一波智慧機械採購需求。為協助台灣業者超前佈局，外貿協會運用數位科技打造「台灣精品智慧機械線上展覽館」，展示50家60件工具機、精密零件、自動化以及電子製程設備等創新產品，今(2)日正式上線，上銀及友嘉等8家業者現身說法。

外貿協會今(2)日同步宣布，外貿協會與台灣機械工業公會共同主辦的台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展將延至明年3、4月或9月舉辦。2週內，將決定台北國際智慧機械暨智慧製造展是否從9月9日～12日延後至9月28日～30日，與台北國際電腦展合辦。

兩年一度台北國際工具機展預計明年3月15日至20日在南港展覽1館、2館與台北世貿1館同步登場，預計吸引1,230家廠商使用近7,000個攤位，展出各式精密工具機、金屬切削工具機、金屬成型工具機、關鍵零組件及智慧解決方案。完整呈現以資通訊優勢結合智慧機械、智慧製造之最新工具機技術與產品的展覽。

貿協表示，經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦「台灣精品智慧機械線上記者會」，今日邀請上銀、友嘉、所羅門、邁鑫、金豐、全鑫、東台及協鴻等八家台灣精品智慧機械代表企業，以線上直播的方式，向國際媒體及買主發表台灣創新技術。

貿易局副局長李冠志致詞表示，新冠疫情讓各國意識到產業升級與自動化的重要性，臺灣具有堅實的精密機械技術及完整的ICT供應鏈，可提供整體智慧製造解決方案，是全球振興製造業的最佳夥伴。面對這次疫情，多家台灣精品企業所組成「口罩工具機國家隊」，達成45天內，建置90條口罩生產線的成就，成為世界的焦點。台灣成功遏制COVID-19傳播，除有賴政府快速且專業地執行各項防疫措施，臺灣智慧機械產業的鼎力相助，是促成這次成功防疫的關鍵之一。貿易局也特別委託貿協製作影片，將台灣經驗分享給全世界。

貿協秘書長葉明水表示，機械產業自動化及工業4.0是一個持續成長的趨勢，2025年智慧製造市場規模可達3,848億美元。全球即將進入後疫情時代，各地產業可望逐漸復甦。這次舉辦台灣精品智慧機械線上記者會，台灣企業將在工業生產上的創新技術及解決方案，協助客戶進行產業升級，分享給全球製造業，協助客戶於後新冠時代滿足製造的需求。

貿協指出，全球經濟雖受疫情影響，但拜科技所賜，台灣仍可透過數位及網路，與各國的夥伴維持良好的關係，拉近臺灣與目標客戶市場距離。貿協從今年5月起，陸續推出各式線上活動，台灣精品線上虛擬館讓世界各地的買家隨時隨地可以看到最新的產品，彌補客戶不能出門的需求，成為最好的交流平台。

貿協指出，「台灣精品智慧機械線上展覽館」的亮點產品包括，上銀的諧波減速機，這個被稱為機器人心臟的產品，是發展智慧製造的必備品。所羅門介紹其最新產品AccuPick3D搭配先進的3D視覺技術，機器人可精準辨識及抓取所需之物件。邁鑫的產品規劃以智慧化為方向進行開發，其搖籃式五軸加工機，具有絕佳結構剛性及優異抗震效果。台灣最大、全球第4大沖床製造商的金豐機械則分享最新智慧沖壓解決方案「iForming」沖壓業專屬的智能成形解決方案，它可以協助傳統沖壓工廠轉型為智慧工廠。全鑫近期推動針對汽車傳動軸製程的多功能磨床，其產品大幅簡化汽車傳動軸之生產製程和提升研磨效率及施工精準度。東台最新的臥式五軸加工中心機，透過五面或是五軸同時動作加工，可輕易完成複雜形狀的工件。

友嘉持續發展工業4.0設備及整廠解決方案以實現國產化工業4.0的目標。協鴻為因應工業4.0趨勢，以「i-Factory（智慧工廠）」概念為大架構，發展各類智慧工廠解決方案，並成立全台最大自動化機械手臂團隊，以協助客戶實現無人化生產需求。灣產業發揚光大。

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