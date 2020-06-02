明(3)日臺灣附近吹著乾燥的西南風，各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區仍有熱對流發展的機率，各地白天高溫普遍在32度以上，其中大臺北地區、中南部地區及花東縱谷會更加炎熱，可能出現34至36度高溫，臺東由於背風沉降效應，有焚風發生的機率，請民眾特別注意。

氣象局預報員陳建安表示，一直到周五(5)都是吹西南風，各地天氣穩定，山區有午後雷陣雨機率但發展有限，雨勢較為零星，氣候也較為乾燥。

陳建安指出，明天各地氣溫約在32度以上，中南部地區及花東縱谷可達連續性36度以上高溫，台東有背風沈降效應，有焚風發生機率，氣象局也已針對明天中午前後臺東縣、花蓮縣縱谷、臺南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷地區發布黃色高溫燈號，請民眾特別留意熱傷害。

周六(6)至下周二(9)北側鋒面稍微接近一些，水氣增多，臺灣位於鋒面南側，受潮濕的西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量也偏多，午後可能有短暫雷陣雨，各地高溫稍有下降。

(中時 )