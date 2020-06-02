台北愛樂歌劇坊原本今年4月要演出莫札特歌劇《費加洛的婚禮》，因疫情停演，6月2日晚上，在中山堂錄製電視版本，之後在電視上播出。（趙雙傑攝）

通姦除罪化鬧得沸沸揚揚，但是在18世紀，卻有人為了捍衛未婚妻的貞操，想盡辦法，阻擋老闆染指愛妻，最後有情人終成眷屬。這是莫札特經典歌劇《費加洛的婚禮》的劇情，今（2）日晚間，台北愛樂歌劇坊在台北中山堂錄製這部作品，之後將在電視上播出。

指揮邱君強表示，《費加洛的婚禮》是西方歌劇史上具有代表性的作品，「包括複雜的多重唱、錯綜複雜的戀愛劇情、女扮男裝的手法，以及眾人一起對抗好色之徒的劇情模式，都把歌劇的內涵拉到一定程度的規模，進而影響後來理查．史特勞斯《玫瑰騎士》與威爾第《法斯塔夫》，同樣出現女扮男裝，或是複雜的多重唱。」

這場演出原定在4月舉行，因疫情取消，如今疫情漸緩，團隊決定將原本近3小時的歌劇，先錄製成約1小時的電視播放版本。邱君強表示，疫情間的排練，為求安全，演員們戴上口罩演唱，「排練的難度變高了，加上電視錄影和以往的舞台表演很不一樣，有很多近距離鏡頭的拍攝，有時一個鏡頭需要一再重來，這對我們而言都是新嘗試。」

國家文藝獎得主、藝術總監杜黑觀察，台灣有好的防疫機制，因此演員可以重返舞台，「但現在場館慢慢解封開放，學問更大，假如開放得太急，怕會有第二波疫情重來，那該怎麼辦，不管是表演的人或是欣賞的聽眾，都必須得到好的保護。」

杜黑表示，目前全世界都在留意經濟與防疫之間如何做到平衡，他的團隊近3個月來，同樣在想辦法，「辦公室同仁分流上班，整理舊作，重新加上字幕，在網路上播放，都是為了延續和觀眾的互動。」

杜黑表示，台北愛樂歌劇坊從2012年開始，春、秋兩季各演一場，是以職業演出為目標，「同時是學生從學校畢業，接軌職業演出的重要橋梁，今年停掉演出，對演員影響很大，期望做成影片版，和電視台合作，讓排練已久成果，有機會和觀眾分享。」

(中時 )