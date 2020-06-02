大陸男星仝卓透過綜藝節目爆紅後，仍不忘本行直播主的工作，時常會透過直播和粉絲互動，近日卻因為開直播悲劇了！仝卓日前自曝考大學時作弊，更被揪出父親當時正好是人大委員會的官員，導致父子二人遭調查；後來仝卓PO出手寫道歉信，也將被母校撤銷學籍和學歷，而人大委員會也對此做出回應。

23日仝卓開直播和粉絲話家常，講到校園生活時，他聊得太起勁，不小心說出考大學時為了錄取心儀的大學，把復讀生的身分動用手段改成應屆畢業生，可惜還是沒考上，後來就去讀「中央戲劇學院」；不過，仝卓作弊的行徑令許多網友超吃驚，而消息也越滾越大，除了母校關切外，連教育局都介入調查。

而仝卓的父親仝天峰也被肉搜出原來是高官，任職仝姓聯誼會全國副會長、山西分會會長，更在事發當時是山西臨汾市人大常委會的副秘書長；不少人推測父親的職位理所當然能動用關係竄改仝卓的應試身分，但人大常委會綜合辦公室對此則表示，「無論他（仝天峰）是否涉案，都是其個人行為，與單位沒有關係」。

(中時電子報)