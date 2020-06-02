台北市長柯文哲與夫人陳佩琪。（圖／摘自陳佩琪臉書）

台北巿長柯文哲妻子陳佩琪在臉書直言：衛生福利部部長陳時中稱曾給WHO警告信是硬拗。遭民進黨議員簡舒培藉質詢時，要柯文哲回家管一管陳佩琪，叫她不要再發言。對此，柯文哲指「叫某人回家管管太太，是把太太視為先生的附屬品」，「這種觀念真的很迂腐」。立馬將民進黨號稱挺婦權的假面具拆掉；宅神朱學恒也呼叫：「民進黨婦女部和進步力量婦權主張者這次又都要休假啦？要去哪裡玩呢？」

柯文哲在臉書回應簡舒培在議會質詢，首先表示簡舒培「這種觀念真的很迂腐。」...「台灣是有言論自由的成熟社會，陳佩琪當然可以發表個人意見，她的想法可以被討論，被批評，但不應該被帶進議會，作為政治攻防的題材。」

柯文哲解釋，陳佩琪會這麼生氣，是因為她被議員批評「拉低市政團隊的成績」、還說「陳佩琪在市長配偶這個角色上完全不適格，嚴重影響台北市政府的形象」，把她基於醫療專業提出的見解與台北市政混為一談。

柯文哲特別註明：「#每位女性都是獨立個體」，「#尊重女性不要只是口號」。立刻揭穿民進黨附屬的婦女組織對簡舒培迂腐觀念不敢抨擊的雙標態度，宅神朱學恒消遣指「民進黨婦女部和進步力量婦權主張者這次又都要休假啦？要去哪裡玩呢？」，有網友乾脆直接點名「苗博雅跟鄧惠文在哪裡？」、大嘆「綠人婦女，綠人婦女，都不見人了...」。

(中時電子報)