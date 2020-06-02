由台銀出面籌組的國巨聯貸大案在2日完成簽約，相較於初始以450億元簽約，在22家銀行競捧的超額認購潮之下，最後此案以485億元結案，該案其他共同主辦行還包括了兆豐、星展、一銀、華銀、日商瑞穗銀行等6家銀行共同主辦。

參貸銀行則包括了上海銀行、永豐銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、合作金庫銀行、日商三菱日聯銀行等22家國內外銀行，聯貸利率為1.7％；對此台銀指出，該案自4月30日起展開募集，歷時不到1個月即獲得授信銀行團承諾參貸約700億元，超額認購比率達155％，比起原定450億規模高出了250億，等於另一個大規模的聯貸案，也是台灣市場今年以來除離岸風電以外最大規模融資案。

台銀指出，本聯貸案資金用途為長期股權投資、償還既有金融負債、充實營運週轉金暨支應收購美國上市公司基美公司(KEMET Corporation) 100％股權交割所需；台銀也分析，國巨本次擬收購對象美國基美公司(KEMET Corporatio，為知名高階電子零組件領導供應商，全球擁有23個生產基地，技術底蘊深厚，長期耕耘高階車用、工規領域，鉭質電容產品市佔率居全球第一，雙方於現有產品線、應用領域及銷售地區均呈良好互補，本收購案完成後，有利國巨擴展全球銷售佈局，發揮營運綜效，未來發展可期。

對於國巨現況，台銀也說明，國巨為國際被動元件產業領導廠商，晶片電阻(R-Chips)產品市佔率34％居全球首位，積層陶瓷電容(MLCC)產品市佔率13％為全球前三大；台銀也指出，國巨在看好未來5G、自動駕駛及電動車等應用趨勢下，所需被動元件數量將大幅增加，技術也更為先進，108年響應政府「歡迎台商回台投資行動方案」，斥資165億元於高雄設立全球研發中心及高階產品生產基地，而為因應全球客戶訂單增長，今年再加碼投資147億元於高雄大社、楠梓及大寮大發廠區擴充產線，以提升量能及優化產品組合，相關發展方向亦獲得銀行團高度支持、肯定，才有此次超過250億的超額認購潮。

(工商 )