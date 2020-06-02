巴爾托克的6首弦樂四重奏，如登百岳般困難，但由小提琴家李宜錦所領軍的Infinite首席四重奏，卻不斷超越巔峰，一再挑戰，近年已完成其中4首，今年疫情間排練不間斷，再接再厲，預計再完成一首。

今年演奏的是巴爾托克第二號弦樂四重奏，李宜錦表示，她最喜愛第二樂章，「這個樂章有一段大齊奏，但是速度快到讓人眼花撩亂，卻又必須緊密結合，這是作曲家很大的創新。同時還有一段小提琴快速的獨奏，聽起來很匈牙利，很狂野。」李宜錦表示，這些快速樂段，戴著口罩排練，很容易拉到很喘，但仍要盡全力完成演奏。

對比前幾年所演奏的第一號、第三號、第四號、第五號，李宜錦觀察，第二號的特別之處，「在於這首的最後一個樂章，一改其他首的澎湃結尾，反而回歸平靜，聽起來內心有很多糾結的感覺。」李宜錦表示，巴爾托克在第二號展現了對人性的省思，「聽完會讓人思考很久。」

此外，由於適逢貝多芬誕辰250周年，李宜錦特別安排另一首同樣具挑戰性的曲目，貝多芬的降B大調弦樂四重奏《大賦格》，她表示，「這首作品在首演時，曾被觀眾質疑聽起來像噪音，但隨著歷史的淬鍊，證明是一首絕佳的作品。」演出將於6月7日在台北誠品表演廳登場。

(中時 )