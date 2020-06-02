日本職棒練習賽今（2）日開打，中央聯盟方面，養樂多燕子隊以15比3大勝中日龍隊，看板球星山田哲人3打數2安打1打點，表現不錯。今年例行賽減少23場，山田仍表示想要第4度完成「三三三」紀錄，即打擊率3成、全壘打30支、盜壘成功30次以上。

山田哲人曾在2015、16、18年完成「三三三」紀錄，2015、16年打點還都破百，表現最佳，2015年獲選央聯年度MVP。去年全壘打35支、盜壘成功33次，可惜打擊率僅2成71，距離3成還有一段距離。

比賽減少對打擊率高低理論上並無影響，對全壘打、盜壘成功就會造成障礙。山田哲人說，即使如此仍會設定這個高標準，尋求達成「三三三」目標。如果在120場例行賽還能達標，一定會在歷史上留名。

山田哲人去年底成為養樂多隊史首位本土「五億男」，他已在日職一軍8年，今年球季就可取得國內自由球員（FA）的資格。去年養樂多曾提出複數年合約，但他只簽1年，應該另有盤算。不過美國新冠肺炎疫情流行，大聯盟球季還無法開打，山田先專心打完這個球季再看看也不遲。

(中時 )