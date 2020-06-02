釣魚是許多人喜歡的休閒活動，然而在泰國卻發生一起離奇的事件，有名男子去釣魚，一隻魚上鉤後男子將牠拉起，沒想到男子異想天開先用嘴叼著，一隻活生生的魚直接竄入男子喉嚨，男子緊急就醫動手術。

很多人喜歡釣魚，但是如果沒有小心處理手上的「戰利品」，遭到反撲的話可能要送命。日前有名男子釣起一尾約3指寬，10公分長的魚，卻被一個「咕溜」竄進嘴裡，幸好及時求醫，否則就要活活被噎死。

當急診醫生從X光片看見有條活魚卡在病人的喉嚨，也先是傻眼，他以為是狼吞虎嚥吃煮熟魚被卡，沒想到卻是一條活生生的魚，讓他也覺得不可思議。

這是發生在泰國的一件釣魚意外，據當地媒體報導，原來那天男子和親戚去釣魚，當他釣起這隻魚的時候，沒有立刻拿去籃子裡放，而是想等釣到另一隻魚，在一起拿去旁邊放。

這時男子異想天，先把這條活魚叼在嘴裡，沒想到魚奮力掙扎，竟然直接竄入男子喉嚨，無法拿出來。男子緊急到醫院進行治療，不過醫生表示他相當幸運，因為魚並沒有滑入氣管，否則男子可能會窒息死亡。

報導說，醫生花了約20分鐘手術才把魚拿出來，魚的身長超過10公分，手術後男子狀況穩定沒有生命危險。

(中時電子報)