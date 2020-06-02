經典少女漫畫《美少女戰士》日前在社群平台上吹起一股仿畫潮，來自美國、巴西、日本各地的圖像創作者紛紛以個人畫風，揣摩出各具特色的月野兔。其中，致力推廣台語的台灣夫妻檔大郎頭與禾日香，也以筆下常見兔子、巴哥犬角色，描繪出戴有彈珠頭飾、手拿珍奶的台版月野兔，不僅逗趣可愛，還能在倆人解說下學台語。

負責繪畫的禾日香表示，最早迷《美少女戰士》漫畫的時候，剛好是國小，「很期待趕快長到跟月野兔一樣的年紀，感覺可以變得很厲害。可能是我喜歡畫畫的關係，所以比較喜歡看漫畫，可以說小時候學畫人物，就是從《美少女戰士》漫畫開始。」

禾日香與大郎頭曾共同出版圖文書《台語原來是這樣》，在臉書經營「粉紅色小屋」粉絲專頁，時常以輕鬆逗趣的圖片一一解說日常台語詞彙。在跟風《美少女戰士》仿畫潮的同時，他們也解說「跟風」的台語為「綴伻」，「台語的『綴』有跟隨之意，而『伻』本身有分配的意思。」

禾日香分享，仿畫月野兔創作中的粉紅兔是比擬台語在台灣的處境，「兔子繁殖力強，但卻又排在動物食物鍊中的底層，非常脆弱，所以應該要好好保護。我們畫每一張圖，都會盡量代入台灣的元素，以月野兔仿畫來說，我們連水手服的衣領，都改成台灣常見藍白色相間的帆布，希望能藉此勾勒出台灣的符碼。」

從小就習慣於說、聽台語的大郎頭說，平日會教禾日香說台語，禾日香也經常會驚呼這個詞「好有趣」、「好想畫下來」、「原來是這樣」，才促成他仔細看待台語的樣貌，進一步找資源學習台語相關知識。倆人分工模式是共同討論好要分享什麼台語詞彙，先由禾日香開始繪圖，繪圖好之後，再由大郎頭撰文。

大郎頭表示，圖像化台語比較困難的是形容詞或抽象詞彙繪製，倆人每一幅圖文的出發點都是以分享為主，主要記錄有趣的、或是很久沒人說的，甚至是倆人自創的台語新詞彙，希望讀者也能跟他們一樣有「原來是這樣」的感受。

(中時 )