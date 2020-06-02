來自美國波特蘭、28歲的「Sweet Arches」（暱稱小甜甜）是一名外科助理，目前仍在學校就讀相關科系，而她有一個超賺錢的「副業」，平時靠上網拍賣光腳丫照片，賺取生活費，一個月的額外收入高達5000英鎊（約台幣25萬元），「1年前我開始對這件事感興趣，並分享一些可愛裸足照片，但並沒有想過以此為生」，沒想到卻誤打誤撞開啟副業。

小甜甜有所謂的「戀足癖」，平時相當注重腳部保養，包括修指甲、美甲等，她認為一個人如果照顧好雙腳，「整體看起來就會很美」，小甜甜2年前透過朋友介紹，認識許多相同興趣的人，直到2019年5月，成立Instagram粉絲專頁，每天上傳照片、影片，沒想到大受好評，因此她靈機一動，賣起腳的照片，滿足同樣戀足癖的人們。

小甜甜會因客戶要求擺姿勢(圖片取自/IG Sweet.Arches)

根據外媒報導，小甜甜表示1天可以收50至100則訊息，大多都是要求擺出特定姿勢或腳踩東西，例如踩碎螞蟻，但她拒絕踩踏生命，目前踩過莓果、葡萄、蛋糕，「有人喜歡腳掌，有人喜歡腳趾，大家想看的部位都不一樣，也有人要求我親吻或是舔腳趾，甚至有客戶想要我穿過的鞋子」。

還有喜愛腳臭味的客人，但小甜甜不允許腳散發臭味，雖然這份副業替她賺取高收入，但相對每天必須多花6至10個小時來處理客戶要求；至於不少客戶要求她裸露，小甜甜堅持最後底線，「不脫就是不脫」。

(中時電子報)