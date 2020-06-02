受到新冠疫情影響，不少百貨商家業績慘跌，叫苦連天，為此近日行政院公布了三倍券的相關措施來振興經濟、帶動買氣。對此，有網友就分享他自認最划算的使用方法，那就是買彩券，而且最好要包牌！讓其他人都嗨翻了。

原PO在PTT上突發奇想地指出，「三倍券買樂透最好用」，他說明，如果要讓自己的一千花的甘願，最好的方式就是買台灣彩券。但因為不找錢，所以最好是包牌包起來。

這則PO文立刻吸引大批網友討論，底下網友紛紛開玩笑地留言表示，「三倍再三倍，再來個超級加倍，買房就是這麼簡單」、「蠻合理的三千變三億賺爆」、「彩券行表示：這幾年沒看過這種人潮，振興真的有效」、「又能做公益，又有機率中小獎換現金」。

行政院長蘇貞昌臉書上也說明，只要拿到就隨你用，不論護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可，就連「樂透」也可以。

(中時電子報)