華為面對美國禁售令圍剿出招反制，日媒近日報導，華為打算繞道透過聯發科向台積電下單晶片，儘管聯發科今（2日）駁斥，此報導非事實，但股價仍大漲逾5%，創下5年新高，對此分析師表示，空手投資人可以趁拉回進場，只要跳空缺口479元沒跌破前都相對穩定。

針對日經濟新聞於5月27日、6月1日報導有關華為擬規避制裁透過聯發科採購台積電晶片，聯發科發重訊嚴正聲明，強調在相關錯誤報導中，以「走後門」、「迂迴採購、代購」、「規避法令」、「採購量多三倍」等用語影射公司，誤導投資人及社會大眾，提出嚴正駁斥。

美國封殺華為的新禁令，反而讓外資看好聯發科有望轉單受惠及擴大市占，美系外資喊買聯發科，並調升目標價上看600元，創下外資圈最高價。

受到消息激勵，聯發科股價今開高走高，盤中一度衝上490美元，終場上漲5.09%，收在485美元，從今年3月下旬273元低點以來大漲近8成，股價也創下5年新高。

中華財經台分析師黃世民指出，聯發科從273漲到今天最高點490元，基本上是一檔非常強勢的股票，主要原因是5G晶片在2020年一定會發酵，而聯發科依賴這一顆晶片，今年可以說是吃穿都不用擔心。

他認為，在低檔買到的投資人根本不需要跑、持股續抱，等跌破月線之後再撤退都還來得及，這檔股票是去年勞退基金四大基金抱最多、賺最多的股票，除了台積電外就是它，外資也持續做加碼動作，對於5G晶片抱持著肯定態度。

黃世民表示，今天三大法人也持續買超聯發科6141張，股價走勢也以跳空方式突破盤局，目前只要跳空缺口479元沒跌破前都算穩定，買聯發科秉持長線投資觀念的人才抱得住，有抱到的人恭喜你，還未進場者等拉回再買都來得及。

他提醒，只要技術線型沒有做頭以前都可以續抱，但若四大基金、政府基金有出脫的動作就要留意。

(中時電子報)