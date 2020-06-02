克里斯多與同為藝術家的妻子珍妮，在1995年將德國國會大廈全部包起來，轟動全球。（路透社）

享譽國際的保加利亞地景藝術家克里斯多‧耶拉瑟夫（Christo Javacheff）5月31日於紐約家中離世，享壽84歲。他與已故妻子珍妮-克勞德（Jeanne-Claude）曾以各式柔軟材質包裹了國會大廈、橋梁、甚至島嶼。克里斯多原預計於明年將巴黎凱旋門「包起來」。克里斯多工作室也發布聲明，表示仍會將這件作品持續完成。

前高雄市立美術館館長、國際藝評人協會台灣分會理事長謝佩霓表示，克里斯多是國際公認的地景環境藝術家，與大型裝置藝術不同的是，克里斯多與其太太珍妮的創作是因時制宜、因人而異、因地而變，「就尺寸而言，克里斯多夫妻的創作遠比一般裝置藝術大許多，但與裝置藝術最大的不同、且最重要的是，他們的創作只要換個地方就會不成立。」

克里斯多出生於二次世界大戰前，謝佩霓認為，克里斯多的成長歷史背景形塑他對政治、公共議題的關心，以此衍生出多件知名作品，如克里斯多夫妻於1962年、1971至1995年在巴黎和柏林創作的《鐵幕，汽油桶牆》和《捆包國會》等作品，以藝術介入百年威權建築，讓人們能以新角度端詳存在許久的地標。

謝佩霓表示，克里斯多夫妻曾提及「美感與快樂是創作初衷」，「人們在現實生活中總會有許多痛苦的事情，因此，人的一生最終追求的便是快樂，他們希望藉由創作讓人們快樂，並體驗到不同的美感經驗。」

克里斯多於1935年生於保加利亞，為逃離共產黨政府，他在1956年來到西方國家，1973年之前以流亡難民的身份生活。1961年起，與妻子珍妮開始共同創作，以布料、塑料等柔軟材質素材包裹大型地標，知名作品包含《包覆澳洲》、《飛奔的柵籬》等，2009年珍妮逝世，倆人最後一件共同完成的作品是《門群》。

謝佩霓表示，克里斯多夫妻的每一件大型作品均相當尊重當地政府、人民意見，經過層層環評、公聽會等繁複程序才會動工，也力求作品不造成當地居民麻煩，「藝術本質在他們的詮釋下非常完美，絕對不會侵犯土地環境，也絕對會完整復原地標。克里斯多夫妻創造許多經典，且難能可貴的是，他們示範了不可逆、不可複製的藝術經驗如何被典藏，而非物件，讓大眾更能思考藝術本質。」

(中時 )