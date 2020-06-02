為應對更多的暴力示威活動做準備，美國國防部已經下令將北卡羅來納州布拉格堡一個空降憲兵營，部署到華盛頓特區。

根據軍事網站《military.com》的報導，美國國防部五角大夏已經命令一個現役的憲兵營從北卡羅萊納州的布拉格堡部署到華盛頓特區，以應付更多的示威遊行。

美國有線電視新聞網（CNN）是首家報導布拉格200至250名憲兵部署華盛頓特區的媒體之一。一位五角大夏官員向軍事網站證實，憲兵來自第18空降部隊。

這位官員沒有具體說明憲兵部隊接到了什麼命令。美國廣播公司援引一名國防部官員的話報導說，這些部隊正在被派往華盛頓地區，但只有在需要的情況下才能處於待命狀態。

此前，美聯社引述3名知情人士報導，來自北卡羅來納州布拉格堡、紐約德拉姆堡的士兵已得知指令，要求在4小時內準備部屬。科羅拉多州卡森堡、堪薩斯州賴利堡士兵也被告知，要在24小時內做好準備。美國國防部在5月底即下令憲兵部隊準備部署最初案發地的明尼蘇達州的明尼阿波里斯市，並要求進入「警戒狀態」。

(中時電子報)