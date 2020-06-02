交通部預告修正道路交通安全規則部分條文，放寬「可控制的」癲癇患者考駕照規定。癲癇患者開車上路，一旦病情發作，恐成為「不定時炸彈」，因此現行規定癲癇患者不得考照，但如今放寬規定，若患者可控制達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書，可有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，但每2年需換發1次。

依據道路交通安全規則第62條，患有精神耗弱、目盲、癲癇等疾病者不得參加駕照考試。但隨著現代醫學進步，許多癲癇患者可藉由醫療資源達到可控制且不發作的成果。國內粗估至少有20多萬名癲癇患者，若於駕車當下發作易造成車輛失控，危害周遭用路人和駕駛自身安全。但有不少患者定期服藥控制病情，多年未發作，因此基於人權考量，討論決定有限度放寬政策。

交通部於6月2日預告修正道路交通安全規則，放寬罹患癲癇者考駕照的規定。若癲癇疾病而可控制達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，並規範2年期滿須定期換照至公路監理機關定期審驗持照條件。

體檢時需附最近3個月由醫療院所之神經專科醫師出具之診斷證明書等規定，如有癲癇發作情形，應主動繳回駕駛執照，保留駕照觀察資格，2年內未發作仍可換發。發作或未定期換照就不得騎車、開車上路。若未繳回駕照可註銷並追繳。修正草案將預告60日，蒐集各界意見，後續完備程序後，持續辦理法規修正發布事宜就能實施，有望在今年底前上路相關措施。

(中時電子報)