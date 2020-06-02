東京都知事小池百合子2日正式發布因應新冠肺炎疫情的「東京警報」，位於台場的彩虹橋及東京都廳晚間11時(日本時間)打上紅色的燈光，提醒民眾對疫情仍需提高警覺。(黃菁菁攝)

東京都知事小池百合子2日正式發布因應新冠肺炎疫情的「東京警報」，位於台場的彩虹橋及東京都廳晚間11時(日本時間)將打上紅色的燈光，以提醒民眾對疫情仍需提高警覺。

東京都的新冠肺炎疫情日趨穩定，才剛宣布階段性地讓商家重新營業，2日竟爆出又有34人確診，前次超過30人確診是在5月14日。

東京都5月31日有5人確診，6月1日13人確診，2日突然增加到34人。其中包括東京都小金井市的武藏野中央醫院有12名患者和2名職員確診，該院至2日止已有24名患者和7名職員，院內總計31人確診。

東京都設的警報標準為，7天內的平均確診人數未滿16.3人, 新確診患者的感染途徑不明的比率在50%以下，每週的陽性患者增加比率在2.15以下等。東京都為警戒第2波疫情，2日晚間正式發布「東京警報」。

小池2日在記者會上表示，「請東京都民留意3密（密閉空間、密集場所、密集接觸的場面）風險高的地方，希望能勤洗手、戴口罩、確保社交距離等，貫徹新的日常生活。針對商家則要求遵循防疫指針，徹底防止疫情擴大，企業仍讓員工居家辦公或錯開上下班時間通勤。東京1日起進入恢復正常的第2階段，今後希望能邊警戒、防止疫情擴大，邊兼顧經濟活動。」

(中時電子報)