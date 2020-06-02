前幾日，國防部決定購買美國的AGM-84魚叉反艦飛彈(Harpoon)，理由是增強沿海防禦能力。在宣布這一消息以後，立即引起各方議論，主要原因是中科院已經有性能相近的雄2反艦飛彈，甚至還有超音速的雄3反艦飛彈，為何要改用美國的？對此國防部的回應是有意陸基型魚叉飛彈配置較好的機動車輛。但是這個說法，就連美國科技網站THE DRIVE的軍事專家都不太理解：既然重點是車輛，那麼買車子不就好了嗎?

THE DRIVE的軍事分析師約瑟夫‧特雷維西克（Joseph Trevithick)表示，他看到報導，得知台灣將買魚叉飛彈的消息。國防部副部長張哲平在答詢時沒有提到台灣打算購買哪種魚叉飛彈，特雷維西克判斷，應該較新式的AGM-84L Block II的變體，因為空軍已經有了空射魚叉AGM-84L-Block II，劍龍級潛艦也有潛射型UGM-84L。

1999年台北航太展的雷霆2000樣車，當時中科院買了1輛HEMTT來整合，不過在量產階段時，因為成本高就沒選擇HEMTT，而是採用民間車廠改裝的連結拖車。(圖/the drive)

爭議點在台灣有自己研發的「雄風II」與 「雄風 III」，而且已經有陸上型版本，包括固定式的陸上陣地，以及機動發射車。誠然，如副部長說的，「雄風II」與 「雄風 III」的機動型，是用較大的商用拖車衍生而來，行動較為不便。

相對的，陸基魚叉發射器，安裝在諸如奧什科甚公司(Oshkosh)的「重型擴展機動戰術卡車」（HEMTT），具有很好的靈活性，因此副部長在答詢時說：「論機動性，雄二略遜於魚叉，但就飛彈性能而言，雄二較優異。」

特雷維西克有了疑問，「為什麼台灣不是尋求雄風II與 雄風 III的運載工具？」特別是雄風 III還是超音速的，而魚叉飛彈，即使是最先進的變體，也是次音速飛彈。

他在圖片說明還提到，台灣的中科院在研發「雷霆2000」多管火箭系統時，曾經買過 HEMTT卡車，並將火箭系統安裝上去，顯示台灣是可以只買HEMTT卡車的。

當然， 特雷維西克僅是旁觀者，所以他沒有主張與建議。但是他的確提出了好問題，值得各界思考與關心。

(中時電子報)