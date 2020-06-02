藝術家姚瑞中在空總打造虛擬「犬儒共和國」，不只有登機證、護照，「入境」後還能煞有其事進入「大使館」，踩著紅地毯跟國旗拍照。他以1969年到2001年間，影響美中台關係的歷史大事為主題，製作錄像藝術，更親身上陣，演出其中橋段。

姚瑞中不只模擬「登月」，把美國國旗拔掉，換上「犬儒共和國」國旗，一路蹦蹦跳跳打高爾夫。另一個作品中，他身上綁鞭炮模擬自殺炸彈客，炸了11次才成功。他甚至把充氣的「誘敵坦克」開進空總，在影片中爬上爬下。如今三台充氣坦克還留在空總廣場，可供民眾拍照。

姚瑞中表示，「犬儒共和國」英文是「Republic of Cynic」，縮寫也是「R.O.C.」，系列錄像藝術自2008年發想，今年終於執行，諷刺國際政治、歷史事件。

展覽中四處可見讓人會心一笑的幽默嘲諷。例如犬儒共和國的國徽圖案是一正一反的人形，臀部相接，源自姚瑞中2003年作品《犬儒外史》，用英文「People to People, Government to Government」（人民對人民，政府對政府）諧音「屁股對屁股，肛門對肛門」。

另一幅2001年作品《人下人》，兩人背對彎腰握手，手卻是從屁股伸出，用英文「War and Peace」（戰爭與和平）諧音「握而得屁屎」。

除了四部新的錄像作品，展出地點是舊空軍總部的「美援大樓」和「中正堂」，尚未整修完、保有廢墟歷史感的美援大樓，首度對外公開，在展覽中化身犬儒共和國大使館，中正堂裡展示姚瑞中自空軍服役時收集的文物資料、創作手稿，有如檔案館，牆上還留著各式空軍標語，再現歷史現場。

「姚瑞中：犬儒共和國」即日起至7月5日在空總臺灣當代文化實驗場美援大樓、中正堂展出，防疫措施及展覽細節詳見官方網站資料。

(中時 )