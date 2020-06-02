衛福部國民健康署今（2日）公布最新（2017年）癌症登記報告，國內平均每4分42秒就有一人罹癌，比前一年（2016年）的4分58秒一口氣快轉了16秒。而大腸癌連續12年蟬聯十大癌症之首，好不容易前兩年（2015、2016）發生人數有下降，2017年又再度上升。

國健署統計資料顯示，我國2017年新發生的癌症人數為11萬1,684人，比2016年增加5,852人。十大癌症除了皮膚癌和胃癌的順序互換，其他都與2016年相同（見下表）；更令人憂心的是，只有肝癌、口腔癌以及胃癌的發生率下降，其他都是增加，且大腸癌及乳癌的增加人數更是破千。

為什麼增加這麼快？國健署癌症防治組組長林莉茹表示，國內的大腸癌及乳癌篩檢率高，多為早期發現的病人，因此雖然發生率高，但能及時得到治療，就能降低死亡風險。

林莉茹也表示，國內癌症標準化死亡率已連續7年呈現下降趨勢，代表經過早期發現、早期治療，癌症不必然等同死亡。

不過，國健署觀察到，今年（2020）受到新冠肺炎疫情影響，截至上（5）月底，國內4癌篩檢（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌）為120萬人次，較去年同期下降2成，大腸癌檢查異常的追蹤率也下降約1成，都可能影響治療和存活率。

（疾管署公布最新癌症登記資料，大腸癌連續12年蟬聯十大癌症之首。圖片來源：國民健康署）

◎大腸癌初期症狀不明顯，癌篩早期治癒率近9成

林莉茹表示，人口老化快速加上不健康的生活型態，預料癌症發生人數仍會持續上升。不過，世界衛生組織（WHO）已指出，3～5成的癌症是可以避免的，癌症篩檢更可有效降低死亡率並提高存活率。

大腸癌9成出現在50歲以上患者，但發生原因主要和生活習慣有關，像是不愛吃蔬果、不愛喝水、愛吃紅肉、加工肉品與燒烤、肥胖、不運動。WHO指出，2成左右的大腸癌歸因於身體活動不足，只有15％的大腸癌跟遺傳有關，若父母其中一位罹患大腸癌，下一代罹患的機率比一般人高出2～4倍。

大腸癌症狀包括排便習慣改變、糞便帶血或黏液、體重減輕、貧血、腹痛或腹絞痛，而且大腸癌早期症狀不明顯，與其他良性腸道疾病相似，所以早期發現還是要靠篩檢，若能透過篩檢發現，將近一半是大腸癌零期跟一期，治癒率近9成。

（大腸癌雖然初期症狀不明顯，但如果透過癌症篩檢早期發現，治癒率可達9成。圖片來源：鄭佳玲繪）

◎乳癌新發生人數增加最多，老化、基因變異、晚生育都有關

乳癌在2017年十大癌症排名第3，但發生率和新發生人數的增加幅度都高於第1、2名的大腸癌和肺癌。除了和篩檢人數增加有關，林莉茹也提醒，乳癌的危險因子包括老化、基因變異、初經早或停經晚、晚生、未哺乳、家族史、有異常或良性乳房疾病、乳房較緻密、輻射線的曝露、缺乏運動、肥胖、服用荷爾蒙、酗酒等。

乳癌患者會摸到單側乳房有硬實、不移動、不痛且輪廓不規則的腫塊，還可能有乳頭凹陷、乳房靜脈曲張、乳頭分泌物、乳頭糜爛、以及皮膚改變如皮膚粘連、變紅或是皮膚水腫等症狀，甚至淋巴轉移，導致腋窩淋巴結腫大。但若能早期發現，乳癌的存活率可超過9成。

（乳癌是2017年國內癌症整體發生率第3名，也是女性發生率第一名，但透過篩檢，早期治癒率也有9成左右。圖片來源：康健雜誌）

另外，皮膚癌此次和胃癌順序易位，從十大癌症發生人數第9名爬升到第8名，國健署長王英偉推測，除了人口老化使皮膚癌人數增加，胃癌人口下降，也和國人衛生習慣改善有關。

紫外線則是導致皮膚癌的最大元兇，長期暴露在陽光下工作的人，都是罹患皮膚癌的高危險群。經年累月曝曬，容易使表皮當中的角質細胞與黑色素細胞發生癌變，造成基底細胞癌、鱗狀細胞癌和惡性黑色素瘤；鱗狀細胞癌又和放射線照射、傷口長久不癒、長期接觸化學物質與慢性砷中毒等癌變有關。大量曝曬後的嚴重曬傷、白種人與遺傳因素，則是其他引發惡性黑色素瘤的原因。

皮膚癌患者的皮膚上會出現紅色、肉色或黑色腫瘤，腫瘤會漸漸長大，有時出現潰瘍出血，腫瘤周圍可見微血管擴張，有時腫瘤也會有一層鱗狀皮屑覆蓋。亞洲人的黑色素瘤則較好發於患者手腳掌或是指甲，大多數為黑色或深咖啡色。

◎後疫情時代，回歸定期癌篩、陽性就追蹤

王英偉強調，國內疫情趨緩，民眾除了養成良好生活習慣，包括戒菸、檳榔及酒、均衡飲食、規律運動及控制體重，也要定期篩檢。國健署今年下半年也會加強與社區及職場合作，讓民眾在工作場所就能接受免費四癌篩檢，或由社區藥局協助回收糞便檢體，減少民眾出入醫院的疑慮。

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(中時電子報)