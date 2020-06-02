台股持續收紅，6/2創高突破半年線後拉回，連續三日收高在11127點，目前熱錢匯入亞洲貨幣，台幣持續升值，外資今年以來賣超台股超過6000億元，目前外資有回流台股的跡象，目前買盤會著重在權值電子股。

盤面上，近期蘋概股人氣十足，6/2玉晶光收在漲停553元、股王大立光收在4085元，鴻海收在77.1元。近期外資如果要回補台股，投資人可以多留意鴻海，有很大的機會，回補鴻海股票推升股價。

美國擴大華為禁令後，市場就不斷推測手機晶片大廠聯發科可望受惠這也是有跡可循，如高通禁賣、三星是競爭對手，接下來近日再度報導所指，華為已擴大對聯發科下單，聯發科不同於以往低調態度，2日在盤中發出重訊聲明，聯發科出面否認，但市場仍搶買聯發科，帶動股價上漲5%、收在485元，也創近期的新高。

聯發科在華為的議題上仍有爭議，建議投資人要避開，加上股價也已經來到波段高點風險也增大。相對於鴻海處於風險低及價位低的階段，比較適合大多數投資人操作模式。

（大宇國際投顧分析師許銘雄）

(中時電子報)