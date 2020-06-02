罷韓投票6月6日登場，國民黨主席江啟臣等黨公職人員昨天接力貼出肯定高雄影片，遭民進黨立委王定宇酸「江啟臣不認識高雄」，還一眼就認出畫面中的前鎮河。對此，高雄長大的國民黨政策會政研部專員呂謦煒，在臉書反嗆王定宇「真的是高雄人嗎？」，這條河是幸福川，還嘲諷王定宇擺錯焦點，影片是要展現市府清淤政績。

呂謦煒說，國民黨前幾天拍了肯定高雄團隊的影片，根據三立新聞報導，民進黨立委王定宇上節目時直言，高雄人看到這支影片一定會說：「 江啟臣 不認識高雄。」從小在高雄長大的王定宇和汪潔民，一眼就認出影片中的前鎮河。

呂謦煒反嗆王定宇，「你真的是高雄人嗎？」我是在前鎮河邊長大的囝仔，我怎麼不認得這條河是前鎮河？

呂謦煒解釋，其實，這條河應該是幸福川，之前叫二號運河，位在高雄市三民區河北路與河南路之間，影片是展現出現在市府10天完成清淤的政績，而不是在講你說的什麼前鎮河！我用Google地圖找到同角度的對照圖，這是在河東路上面向幸福川上游拍攝的影片，哪來的前鎮河！

呂謦煒揶揄，真正的高雄人看到王定宇的批評，一定會說：「王定宇不認識高雄」。你不認識高雄就算了，不要出來讓真正的高雄人笑！

(中時 )