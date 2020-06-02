大陸央視新聞報導，香港特區行政長官林鄭月娥今天（2日）在接受總台記者專訪時表示，香港特區政府全力支持、充分配合香港維護國家安全立法的決定制定和落實。香港在過去一年出現前所未有的動盪，令人心痛，相信相關立法一定可以堵住香港在國家安全方面的風險漏洞，令香港繼續繁榮穩定，國家長治久安。

林鄭月娥表示，當全國人大通過這個決定，心裡就感覺到很踏實。因為如果不是中央主動出手，香港可能不能解決當前的問題，所以這個時候中央出手，是給了香港生機，助其走出困局。如果沒有穩定的局面，香港的經濟、民生都會受到很大影響。

林鄭月娥表示，香港特別行政區在過去一年面臨的局面非常嚴峻，暴力事件不斷發生，令社會出現前所未有的動盪。

林鄭月娥說，在過去的一年，每天的心情都很悲傷。為什麼那麼多人沒有好好珍惜香港，尤其是珍惜「一國兩制」下的優勢。令人心痛的另外一方面就是見到很多的年輕人，受到媒體的迷惑或網路上的鼓動，就做了一些完全不正確的事。如今想來依舊痛心。

針對美國和西方一些國家指責相關立法決定令香港失去了自治與民主，甚至威脅將制裁香港，林鄭月娥表示，有中央的堅定決心和香港市民的支持，不會懼怕任何威脅。

林鄭月娥表示，這些指責都是雙重標準，全世界任何國家都需要維護國家安全的法律，而且從國家層面制定國家安全的相關法律，也是所有國家中央層面應當要做的。所以其他國家，對此次立法做出批評是毫無根據的。儘管恐嚇要「制裁取消我們特殊的位置」，但香港也不需要擔心，因為中央這次立法的決心是堅定的，香港特區政府全力支持、充分配合此項工作的決心也是堅定的，相信廣大的香港市民也是堅定支持的。

林鄭月娥表示，未來隨著香港社會逐步恢復穩定，特區政府將把工作重點放在發展民生和恢復經濟方面。林鄭月娥表示，香港經歷過去的一年，首先有中美的貿易糾紛，隨後是「修例風波」引起了暴亂，過去的幾個月又是全球疫情的困擾，可以說是三重打擊。現在的經濟處於不景氣的局面，香港首季經濟負增長8.9％，失業率已經上升到5.2％，所以當未來局面穩定下來，首要任務就是讓香港的經濟恢復起來。

在專訪結束前，林鄭月娥表達了對香港和國家安全的殷切希望。林鄭月娥說，「我也希望用這個機會跟國內的同胞說，這次我們維護的不單是750萬人的安全，也是希望能堵住對於國家安全的一個漏洞，讓香港不會成為國家安全的一個風險，一個缺口。也希望14億人民的生活能穩定、安全。」

(中時 )