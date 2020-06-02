美國警察執法不當，造成非裔男子佛洛伊德死亡，事件引發美國各地抗議。美國種族歧視由來已久，許多作家都以非裔處境作為小說題材。今年剛獲得第二座美國普立茲小說獎的非裔作家科爾森．懷特黑德，兩本得獎作《地下鐵道》和《尼克男孩》（The Nickle Boys，暫譯）都是描述黑人的故事。

懷特黑德曾表示，「我寫小說的原因是，沒有人在意貧窮的孩子，更不用說是有色人種，這就是社會對待底層、沒有權力的人的方式。」這次事件，懷特黑德雖然未在社群網站表態，但在推特上也不斷轉發相關資訊，關注訊息。

在《地下鐵道》中，懷特黑德將故事設定在1915年，一名喬治亞州棉花農園的黑奴女子，以無比堅定的意志力掙脫奴隸的枷鎖。《尼克男孩》則描述青少年矯正學校「尼克學院」，一名黑人青少年在上學途中搭便車時誤上贓車，被逮補判刑，關入矯正學校。

懷特黑德曾表示，「我過去的書雖然在講1915年和1960年的種族歧視，但其實也是在講現代的情況。我的主角只是為了上學搭便車，卻像任何一個在這個時代可能被誤會的黑人或有色人種，遭遇如此偶然、扭曲的命運，從此讓人生走上截然不同的方向。」

(中時 )