李棟樑慰問憲兵部隊，憲指部指揮官黃金財全程部同。呂昭隆攝

李棟樑與憲兵332營官兵合影。呂昭隆攝

憲兵211營有「天下第一營」之稱。呂昭隆攝

軍友社理事長李棟樑今日前往後備指揮部以及憲兵211營、332營慰問官兵，特別是後指部這次支援「口罩國家隊」，總計在119天之中，約有1300官兵參與，出動70503人次的人力，直到上周始結束任務返營。

由於口罩工廠工作很辛苦，不少工廠請的是外勞，而機器需24小時運轉，因此，後指部支援「口罩國家隊」的官兵，廠商多安排在大夜班時段；再者機器聲音很大，官兵都要載耳塞，且工作內容像機器人一般重覆動作，官兵只得咬牙忍受，任務非常繁勞。但軍方不收廠商任何經費，連每天的便當錢，都是後指部自己出，唯一的安慰是，後指部便當吃的比廠商好，叫的都是1個100元的便當。

李棟樑是由副參謀總長李廷盛中將，以及軍友社秘書長蔡鴻圖等人陪同慰問，後指部指揮官姜振中和憲指部指揮官黃金財均親自接待，受到官兵代表熱烈歡迎。李棟樑特別感謝後備部隊官兵在疫情期間投入防疫物資生產，讓國人有足夠的口罩使用，是守護國家，讓國人安心的無名英雄。

憲兵211營有「天下第一營」之稱；332營則負責總統官邸的警衛安全。

(中時 )