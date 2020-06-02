日本《朝日新聞》2日刊發社論稱，在新冠肺炎這一全球危機面前，川普政府拋出的一系列舉措愚蠢無比，川普帶領的美國正在逐漸喪失威信和號召力，而在不遠的未來，作為美國走向衰落的重要節點，現在所發生的一切將被寫入歷史。

川普於當地時間5月29日在白宮舉行的簡短新聞發布會上突然宣布，「我們今天將終止與世衛組織的關系」，這一舉措在美國國內和全世界引發了巨大爭議。

美國國會民主黨人表示，未經國會批準，這樣的行動是非法的，他們將對此提出挑戰。眾議院議長佩洛西29日稱，此舉是「毫無意義的行為」。來自田納西州的共和黨參議員拉馬爾·亞歷山大也警告說，總統的決定可能不利疫苗試驗和未來疫情暴發時展開國際合作。

聯合國秘書長古特雷斯也對此事件發表評論稱，「世衛組織是不可替代的國際組織」。歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩呼吁特朗普重新考慮，稱只有全球合作和團結才有利抗疫。

川普於當地時間5月30日宣布推遲舉行G7峰會，還批評G7非常過時，不能代表當今世界，表示計劃邀請俄羅斯、印度、澳大利亞、韓國等國領導人參會。

文章分析稱，美國這是明擺著想對抗大陸，利用G7張開一場包圍網，但他似乎忘記了俄羅斯是為什麼離開G7的。

2014年烏克蘭危機爆發後，原八國集團（G8）拒絕與俄羅斯同席與會，以G7形式重新舉辦峰會。川普在去年（2019年）G7峰會前就曾提出讓俄羅斯回歸，但德國、英國、加拿大都表示反對。

在目前美歐間裂痕不斷加大的背景下，美國再次試圖拉俄羅斯參會，此舉很可能引發現成員國的不滿，而且俄羅斯可能也不願意再次回歸。

《朝日新聞》文章分析稱，川普政府對抗大陸的姿態不是美國自冷戰以來長期奉行的外交戰略，宣揚「大陸威脅論」是為了掩蓋自身抗疫不力，以轉移民眾視線。但這一企圖不僅收效甚微，還因為太過拙劣而欲蓋彌彰。

(中時電子報)