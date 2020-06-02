罷韓投票6月6日舉行，民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農說不投票會對民主制度以及社會和諧造成難以彌補的傷害，呼籲高雄市民去投票。對此，文傳會副主委黃子哲在臉書表示，這種似是而非的論調，顯然是要以民主之名，行罷韓拉票之實，反酸要是真的如此珍視民主價值，吳怡農怎麼會兩套標準，當民進黨一步步在破壞台灣民主的時候，從來都悶不吭聲、裝聾作啞？

黃子哲表示，罷免不同於選舉，罷韓不去投票當然也是一種意志的表達，也能達到選民想達到的效果。過去總統大選，甚至有廢票聯盟鼓勵民眾投廢票。「而2006年，立法院表決陳水扁總統的罷免案，民進黨立委不也集體不進場投票，最後該案未達三分之二門檻而失敗」。

黃子哲批評，說到破壞民主制度，2018年底通過了7個民進黨不喜歡的公投案，民進黨便假借公投會造成投、開票的亂象，索性強行修改公投法，讓公投與大選日期脫鉤。

黃子哲指出，近日民進黨要推修憲案，總召柯建銘才老實的說，修憲案的公民複決一定要綁2022年的選舉，否則過不了。換言之，「民進黨終於露出狐狸尾巴，修公投法的目的，就是不讓公投可以輕易的過」。當民進黨明目張膽的戕害民主時，吳怡農在哪裡？挺身為民主說了什麼？或做了什麼？

談及吳怡農說，罷韓的監票行為是選民壓制（voter suppression）的反民主手段。黃子哲強調，監票是每次選舉，無論朝野政黨都有的做法。而現在罷韓的言論與活動，只要不違法，都可以在高雄大鳴大放，何來的壓制？

黃子哲反諷，倒是罷韓人士或團體，文宣盜用法務部部徽、疑似以乾洗手禮盒賄選、栽贓李佳芬伸黑手至市府反制罷韓等；外加高鐵優惠大學生半價車票、法務部長蔡清祥要原諒罷韓團體冒用部徽、以及警政署長陳家欽捕風捉影爆黑道監票來帶風向等，難道不是在對「罷免」這個民主機制及社會和諧，進行難以彌補的傷害與挑戰？請問吳怡農又說了什麼話？

黃子哲直指，罷韓確實像是一面鏡子，除了可以看到吳怡農令人欽羨的帥氣外，是否也照出他扭曲而不一致的民主的價值與堅持呢？

(中時 )